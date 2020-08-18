"Укрзализныця" планирует выделить до 50% вагонов под погрузку по долгосрочным контрактам

Укрзализныця" планирует увеличить количество вагонов под погрузку по долгосрочным договорам до 50%.

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль", передает БизнесЦензор.

"Результаты первого месяца внедрения услуги по предоставлению вагонов под погрузку на долгосрочной основе оказались удачными. В ближайшее время планируется увеличить количество подвижного состава, выделенного под такие перевозки", - рассказал директор департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Андрей Мирошников в ходе онлайн-конференции.

Как сообщается, услуга продемонстрировала свою востребованность. По словам Мирошникова, если в начале для ее осуществления предполагалось 10% погрузочных мощностей компании, то сейчас рассматривается вопрос увеличения доли до 50% с ростом в перспективе до 70-80%. Сейчас обсуждается на уровне правления общества вопрос предоставления еще нескольких тысяч вагоноотправлений в месяц.

На сегодня по долгосрочным контрактам наиболее востребованными остаются зерновозы.

Весной "Укрзализныця" предложила клиентам новый продукт по осуществлению перевозок на долгосрочной основе. Он предусматривает предоставление в пользование подвижного состава на период от 9 до 12 месяцев по сниженной фиксированной стоимости.

Минимальный объем определен на уровне 200 нагрузок вагонов в месяц. Сделки совершаются по двум типам подвижного состава зерновозами и полувагонами. Прием заказов на получение новой услуги начался с 5 июня, активная фаза внедрения - в июле 2020 года.

В начале было предусмотрено 3,3 тыс. отправлений зерновозов и 8,8 тыс. полувагонов в месяц, со временем количество хопперов по решению правления общества увеличили.