"Центрэнерго" начало покупать украинский уголь дешевле цен компании Ахметова
ПАО "Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки.
Как сообщает пресс-служба государственной компании, на Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля по этой цене, передает БизнесЦензор.
В "Центрэнерго" напомнили, что уголь государственных шахт компания покупает по 1950 грн за тонну, а по оперативным контракту с ДТЭК, заключенному при посредничестве Минэнерго, – по 1660 грн за тонну.
"Новый контракт ПАО "Центрэнерго" на закупку украинского угля включает только реальные транспортные расходы, а цена на топливо максимально приближена к международному биржевому паритету", – отмечается в сообщении.
"Учитывая реальные экономические предпосылки, государственная энергогенерирующая компания уже обратилась к премьер-министру и Минэнерго о пересмотре цены на уголь государственных шахт в сторону понижения до рыночной", – сообщили в "Центрэнерго".
Как сообщалось, ранее ПАО "Центрэнерго" заключило договор на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявлял, что цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к формуле "Роттердам+", а купить уголь на более выгодных условиях в Украине "Центрэнерго" не сможет.
В свою очередь и.о. директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский называл несправедливой формулу цены на уголь "Роттердам+", поскольку она включает не реальные транспортные расходы, а виртуальный фрахт из Нидерландов.
Перед этим правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
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Татарин своего не упустит!
"ранее ПАО "Центрэнерго" https://biz.censor.net/n3207485 на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова https://biz.censor.net/n3206957 Ольга Буславец."
Риторический вопрос:
может ли быть иначе в Украине, где премьер - бывший директор одной из электростанций Ахметова, а министр энергетики - бывший сотрудник его же ДТЕК...
але зараз у меншій потужності
ахметка і його посіпаки типу волинця і юлі, шмиргаля і буславец
очікувано оскаженіють на Центренерго