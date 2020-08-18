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"Центрэнерго" начало покупать украинский уголь дешевле цен компании Ахметова

ПАО "Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки.

Как сообщает пресс-служба государственной компании, на Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля по этой цене, передает БизнесЦензор.

В "Центрэнерго" напомнили, что уголь государственных шахт компания покупает по 1950 грн за тонну, а по оперативным контракту с ДТЭК, заключенному при посредничестве Минэнерго, – по 1660 грн за тонну.

"Новый контракт ПАО "Центрэнерго" на закупку украинского угля включает только реальные транспортные расходы, а цена на топливо максимально приближена к международному биржевому паритету", – отмечается в сообщении.

"Учитывая реальные экономические предпосылки, государственная энергогенерирующая компания уже обратилась к премьер-министру и Минэнерго о пересмотре цены на уголь государственных шахт в сторону понижения до рыночной", – сообщили в "Центрэнерго".

Как сообщалось, ранее ПАО "Центрэнерго" заключило договор на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявлял, что цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к формуле "Роттердам+", а купить уголь на более выгодных условиях в Украине "Центрэнерго" не сможет.

В свою очередь и.о. директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский называл несправедливой формулу цены на уголь "Роттердам+", поскольку она включает не реальные транспортные расходы, а виртуальный фрахт из Нидерландов.

Перед этим правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) вугілля (1902) ДТЕК (1362) Центренерго (456)


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Топ коментарі
+4
Особо радует:
"ранее ПАО "Центрэнерго" https://biz.censor.net/n3207485 на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова https://biz.censor.net/n3206957 Ольга Буславец."
Риторический вопрос:
может ли быть иначе в Украине, где премьер - бывший директор одной из электростанций Ахметова, а министр энергетики - бывший сотрудник его же ДТЕК...
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18.08.2020 23:26 Відповісти
+3
Все равно никуда не денетесь. Петя и Ахметов вас на *зеленыхтарифах* поимеют.
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18.08.2020 21:59 Відповісти
+2
Те пока Зеленский не назначил премьер- министра не было никаких ротердамов и бедный Ахметов прозябал в нищете? Про трусы очень аргументированно, но как вы всё таки думаете президент олигарх и президент клоун олигарха будет в чьих интересах действовать? Неужели оба в интересах государства?
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19.08.2020 08:58 Відповісти
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Все равно никуда не денетесь. Петя и Ахметов вас на *зеленыхтарифах* поимеют.
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18.08.2020 21:59 Відповісти
Зеленский назначил премьер-министром и министром энергетики менеджеров Ахметова, а виновен в этом Порошенко. Не люблю Пороха за то, что он таким как ты в трусы дерьма подбрасывает. Проверь, может он и тебе, пока ты за бубочку рвал зад, нагадил.
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18.08.2020 23:55 Відповісти
Те пока Зеленский не назначил премьер- министра не было никаких ротердамов и бедный Ахметов прозябал в нищете? Про трусы очень аргументированно, но как вы всё таки думаете президент олигарх и президент клоун олигарха будет в чьих интересах действовать? Неужели оба в интересах государства?
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19.08.2020 08:58 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен. И Порох, и Зеля очень трепетно относятся к личной выгоде Ахметова. Меня достало то, что желание действующей ЗЕвласти прикрыть грабителя Украины Ахметова сводится к переводу стрелок на прежнего президента. Если взяли власть - отвечайте, отмените грабительские правила, ведь это в ваших полномочиях. А то, как в детском садике, стараются все время писать в чужой горшок.
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19.08.2020 09:28 Відповісти
Вы думаете что под тем ником скрывается Зеленский? Вряд ли, хотя по примеру с дальнобойщиками может быть. Но привязка сарказмом, если это сарказм, Порошенко к "зелёным тарифам" очень содержательна, даже если это случайно получилось.
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19.08.2020 09:45 Відповісти
К сожалению, это не сарказм. Это банальная отмазка лохтората Зеленского. ЗЕ на уровне закона Украины о зеленых тарифах установил привилегии компаниям Ахметова, а сводится все к вине "папередников". Какой уж тут сарказм.
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19.08.2020 09:51 Відповісти
Ну вы сделали такой вывод, я с ним не согласен, мало данных. А мне фраза понравилась, даже если это вы считаете не сарказмом, а откровением. Просто если принять на веру ваши выводы всё равно смешно наблюдать эти потешные саморазоблачающие противостояния между порохоботами и зебилами.
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19.08.2020 10:01 Відповісти
Смешные! Ахметов через суд вернет всю потерянную выгоду за каждый килограмм угля!
Татарин своего не упустит!
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18.08.2020 23:08 Відповісти
Особо радует:
"ранее ПАО "Центрэнерго" https://biz.censor.net/n3207485 на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова https://biz.censor.net/n3206957 Ольга Буславец."
Риторический вопрос:
может ли быть иначе в Украине, где премьер - бывший директор одной из электростанций Ахметова, а министр энергетики - бывший сотрудник его же ДТЕК...
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18.08.2020 23:26 Відповісти
Какая радость, что государство закупает уголь для керогазов вместо того чтобы пользоваться дешовой енергией АЕС. И вы уверены что уголь идет откуда вам сказали? Вы уверены что Ахметов вам разрешит?
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19.08.2020 10:44 Відповісти
ТЕС все одно потрібні,
але зараз у меншій потужності

ахметка і його посіпаки типу волинця і юлі, шмиргаля і буславец
очікувано оскаженіють на Центренерго
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19.08.2020 11:58 Відповісти
Навпаки- у більшій, бо з зростанням сонячної та вітрової генерації зросла необхідність у балансуючих потужностях, а АЕС до цього непридатні. То подякуємо ще раз синьоносому хетьману за закон про альтернативну енергетику!!! ШОС!
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19.08.2020 15:15 Відповісти
Порохоботы, так это зрада?
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19.08.2020 12:51 Відповісти

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