Boeing объявил о втором раунде увольнений из-за пандемии коронавируса

Американский авиаконцерн Boeing Co. объявил о запуске второго раунда добровольных увольнений в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Boeing, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на то, что мы видим признаки восстановления после пандемии, наша отрасль и наши клиенты по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. Пока мы продолжаем оценивать наши трудовые ресурсы, мы предложим сотрудникам возможность покинуть компанию по собственному желанию, получив при этом пакет выплат и льгот", - сказано в сообщении Boeing.

Компания не уточняет, какое количество сотрудников планируется сократить за счет добровольных увольнений.

Главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун сообщил в письме сотрудникам, что общий объем сокращений может оказаться выше первоначального целевого показателя в 10% от общего числа трудящихся. По словам Кэлхуна, эти меры позволят большему числу работников, которые хотят уволиться, сделать это с выплатами и льготами, а также снизят необходимость в дополнительных принудительных увольнениях.

В мае Boeing объявил о принудительном сокращении около 6 770 человек в США, концерн также одобрил добровольный уход 5 520 человек с выплатой выходных пособий.

Ограничения на полеты, введенные из-за пандемии COVID-19 по всему миру, привели к падению спроса на самолеты. Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего 4 лайнера.

Акции Boeing дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов 18 августа. С начала текущего года их стоимость упала на 47,2%.