Власти Мариуполя потратят 112 миллионов на ремонт здания горисполкома

КП "Городское управление капитального строительства" Мариупольского городского совета Донецкой области 11 августа по результатам тендеров заключило два договора с ООО "Основа" на капитальный ремонт админздания исполкома горсовета и Дворца культуры металлургов на общую сумму 201,23 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, до апреля 2021 года должны отремонтировать здание исполкома горсовета без внешних сетей за 112,08 млн грн и Дворец культуры металлургов за 89,14 млн грн. Эти работы будут финансироваться из субвенции местным бюджетам из государственного бюджета на проекты в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украина".

Сумма сделок всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупок в 201,41 млн грн.

ООО "Фасад-Сервис" предлагало ремонт админздания на 2% дешевле. Его отклонили за просроченную выписку из реестра плательщиков НДС и другие документальные несоответствия.

Более дорогим конкурентом победителя торгов по админзданию было столичное ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" Елены Ремизовой.

Единственным конкурентом на тендере по Дворцу культуры металлургов было столичное ООО "Абсолют-Климат" Вячеслава Березовского, директором которого является Сергей Большаков.

"Абсолют-Климат" вместе с "Основой" упоминается в одном уголовном деле прокуратуры. Это дело касается возможной растраты средств служащими КК "Киевавтодор", КП "Киевпастранс", Киевского роддома №3, Управления строительства, архитектуры и землепользования и Управления образования, молодежи и спорта Святошинской РГА при работах на шести объектах общей стоимостью 494 млн грн.

Учредителями "Основы" из Броваров Киевской области является ее директор Юрий Карпенко, Виктор Карпенко, Вячеслав Орлов, Алла Кондратович, Семен Новофастовский, Лариса Байбара и Лидия Миронова. Компания указала в справке 43 работников. Большинство техники у нее своя, кроме трех самосвалов. Она известна как строитель "Мемориала жертв Голодомора".