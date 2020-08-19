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Жители Волыни смогут купить газ на зиму по летним ценам

Жители Волыни смогут купить газ на зиму по летним ценам

ООО "Волыньгаз Сбыт" открывает подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Начиная с 15 августа и до 30 сентября 2020 года экономные украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение периода действия акции – до 30 сентября.

"В этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальнвм, так как с 1 августа в Украине был отменен механизм гарантированного снабжения газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость газа отныне будет формироваться по рыночным механизмам. "Твоя энергонезависимость" предлагает "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", – отмечается в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

  • 4,49 грн за кубометр - при заключении договора в период с 15 по 31 августа,
  • 4,99 грн за кубометр - при заключении договора в период с 1 по 15 сентября,
  • 5,49 грн за кубометр - при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября.

В акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.

Для сравнения, в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 грн за кубометр.

Заключить договор на участие в акции можно по телефону Контакт-центра: 0332- 280-104, 067-33-39-104; в Центре обслуживания клиентов (Луцк, проспект Молодежи, 14А) или в отделениях "Волыньгаз Сбыта", адреса которых можно найти на сайте компании.

В течение прошлого отопительного сезона в акции "Твоя энергонезависимость" в целом присоединилось более 50 тыс. украинцев, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в объеме более 60 млн кубометров. В Волынской области преимуществами акции "Твоя энергонезависимость" воспользовалось 1542 домохозяйства.

Потребители, которые не использовали в полном объеме предоплаченные объемы газа, получили возможность отложить зарезервированы ресурсы на будущие периоды или вернуть сэкономленные средства на свои счета.

С информацией об акции можно ознакомиться на сайте компании.

Автор: 

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