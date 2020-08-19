Жители Волыни смогут купить газ на зиму по летним ценам

ООО "Волыньгаз Сбыт" открывает подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Начиная с 15 августа и до 30 сентября 2020 года экономные украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение периода действия акции – до 30 сентября.

"В этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальнвм, так как с 1 августа в Украине был отменен механизм гарантированного снабжения газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость газа отныне будет формироваться по рыночным механизмам. "Твоя энергонезависимость" предлагает "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", – отмечается в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 грн за кубометр - при заключении договора в период с 15 по 31 августа,

4,99 грн за кубометр - при заключении договора в период с 1 по 15 сентября,

5,49 грн за кубометр - при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября.

В акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.

Для сравнения, в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 грн за кубометр.

Заключить договор на участие в акции можно по телефону Контакт-центра: 0332- 280-104, 067-33-39-104; в Центре обслуживания клиентов (Луцк, проспект Молодежи, 14А) или в отделениях "Волыньгаз Сбыта", адреса которых можно найти на сайте компании.

В течение прошлого отопительного сезона в акции "Твоя энергонезависимость" в целом присоединилось более 50 тыс. украинцев, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в объеме более 60 млн кубометров. В Волынской области преимуществами акции "Твоя энергонезависимость" воспользовалось 1542 домохозяйства.

Потребители, которые не использовали в полном объеме предоплаченные объемы газа, получили возможность отложить зарезервированы ресурсы на будущие периоды или вернуть сэкономленные средства на свои счета.

С информацией об акции можно ознакомиться на сайте компании.