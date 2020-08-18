Walmart отчиталась о рекордном росте онлайн-продаж благодаря коронавирусу

Крупнейший американский ритейлер Walmart во вторник отчиталась о рекордном росте онлайн-продаж в условиях пандемии COVID-19.

Так, интернет-продажи компании в США взлетели на 97%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом продажи в американских магазинах сети, открытых как минимум год назад (не учитывая топливо), в квартале, закончившемся 31 июля, выросли на 9,3% – до $93,3 млрд, хотя аналитики ожидали прироста в 5,73%, согласно данным IBES от Refinitiv.

Операционная прибыль ритейлера за квартал выросла на 8,5% до $6,1 млрд, в то время как скорректированная прибыль на акцию в размере $1,56 на акцию также превзошла ожидания.

Квартальная выручка Walmart увеличилась на 5,6% – до $137,74 млрд, при консенсус-прогнозе рынка в $135,57 млрд. Продажи ритейлера в США подскочили

Посещаемость магазинов Walmart в США в минувшем квартале снизилась на 14%, а средняя сумма чека подскочила на 27%.

Walmart управляет более 11,5 тыс. магазинов в 27 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет порядка 2,2 млн человек.