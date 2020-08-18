Министерство культуры упростило доступ к государственным грантам на 580 миллионов

Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд упростили условия участия в программе "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка", которая предполагает предоставление грантов за счет госбюджета на для частных и госкомпаний в сфере искусства и креативных индустрий.

Как сообщает пресс-служба министерства, отныне заявку могут подавать также грантополучатели 2020 года, которые получили от УКФ только один грант, передает БизнесЦензор.

Общий бюджет программы составляет 580,9 млн грн, в ее рамках будут предоставляться гранты на покрытие расходов на операционную и основную деятельность организаций до конца 2020 года, а также покрытие кредиторской задолженности, возникшей с 12 марта 2020 года.

Дедлайн подачи заявок по программе – 28 августа, конкурсный отбор продлится до 30 сентября.

В рамках программы поддержка будет предоставляться по 9 лотам: аудиовизуальное искусство: кинопроизводство, распространения и демонстрации фильмов; визуальное искусство; аудиальное искусство; дизайн и мода; перформативное и сценическое искусство; культурное наследие; литература (кроме издательского дела); культурные и креативные индустрит (кроссекторальна деятельность); культурно-познавательный (внутренний) туризм.