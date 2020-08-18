Минцифры планирует создать единый реестр получателей соцпомощи и льгот

Министерство цифровой трансформации намерено создать единый реестр получателей социальной помощи и льгот.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим ее расширить (автоматизацию сферы соцзащиты), чтобы был единый реестр лиц, которые получают определенные бюджетные соцвыплаты, все виды выплат должны быть пересмотрены, превращены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра", - рассказал Выскуб.

Он напомнил, что Всемирный банк проводит в Министерстве социальной политики автоматизацию в рамках проекта стоимостью около $300 млн. Однако первый замминистра назвал этот проект неэффективным.

"Мы пришли к выводу, что проекты банка являются неэффективными концепциями, поскольку охватывают только Минсоц и не касаются ни Пенсионного фонда, ни Службы нетрудоспособности, ни других соцфондов. Там была автоматизация кусочка сферы соцзащиты за сумасшедшие средства", - отметил Выскуб.

Он также добавил, что Минцифры определило 12 приоритетных отраслей для дальнейшей автоматизации реестров, среди них в том числе реестры Государственной налоговой службы.

"Мы много проектов хотим реализовать, начиная с е-акциза, который должен автоматизировать прохождение подакцизного товара от его пересечения границы до сбыта", - указал Выскуб.