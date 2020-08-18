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АМКУ проверит формирование цен на ПЦР-тесты

АМКУ проверит формирование цен на ПЦР-тесты

Антимонопольный комитет Украины исследует формирование цен на ПЦР-тесты.

Об этом сообщил глава Северного межобластного отделения комитета Алексей Хмельницкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По запросу депутата отделение начало исследование соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПР-тестов", - сообщил Хмельницкий.

Он уточнил, что исследование начато в ответ на запрос депутата Киевсовета Александра Бродского.

"Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушения конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением ", - отметил представитель комитета.

Он указал, что цена теста колеблется от 715 грн до 2,2 тыс. грн.

Автор: 

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