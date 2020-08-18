Бюджет ежегодно недополучал до 10 миллиардов из-за теневого рынка спирта, – ФГИ

Ежегодно бюджет страны недополучал 8-10 млрд грн из-за теневого рынка спирта, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта.

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Монополия - это вообще нездоровая структура рынка, если только речь не идет о естественных монополиях. Что говорить о спиртовой отрасли, в которой расцвела коррупция, несправедливое ценообразование и вызванные этими двумя факторами многочисленные злоупотребления и преступления. В итоге имеем теневой рынок спирта, который уже разросся на большую половину всего рынка спирта. И не имеем 8-10 млрд грн, которые могли бы получать в госбюджет ежегодно, но не получаем из-за того же теневого рынка", - написал Сенниченко.

Он сообщил, что их 78 спиртовых заводов на приватизацию первой волны попадет 41 завод. По этим объектам уже проводится инвентаризация, ставят на баланс активы, проводят оценку.

"Как только мы запустим приватизационный процесс с первой очередью, перейдем к остальным 37 заводам", - отметил Сенниченко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря.