В Чехии начались тестовые продажи сжиженного биогаза

Чешская ассоциация сжиженного углеводородного газа (ČALPG) сообщила, что на заправках республики появился СУГ биологического происхождения (био-СУГ). В ČALPG пояснили, что по химическому составу он идентичен традиционному нефтяному автогазу, что позволяет смешивать оба вида топлива.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на auto-gas.net, передает БизнесЦензор.

"Единственная разница по сравнению со сжиженным нефтяным газом - это способ производства", - рассказал председатель ассоциации Иван Индрачек.

"На днях мы получили первые 15 т био-СУГ, которые будут распределены на наши заправочные станции в смеси с обычным ископаемым сжиженным углеводородным газом", - рассказал Иржи Карлик из компании Primagas, входящей в ČALPG.

Одним из наибольших преимуществ био-СУГ перед другими альтернативными видами топлива является то, что его легко транспортировать и хранить. Кроме того, для его дистрибуции можно использовать уже имеющуюся инфраструктуру - традиционный ископаемый автогаз является наиболее распространенным альтернативным топливом в Чешской Республике.

Что касается выбросов CO2, био-СУГ позволяет сократить их на 90% по сравнению с жидким ископаемым топливом на протяжении цикла скважина-резервуар.

Продукт, который в настоящее время поставляется на чешский рынок, сделан из пищевых отходов и сахарного тростника, а его выбросы по всей технологической цепочке более чем на 80% ниже, чем у ископаемого СУГ.

По оценкам ČALPG, в Чешской Республике насчитывается около 170 тыс. автомобилей, использующих автогаз в качестве топлива.

По данным Министерства окружающей среды их несколько больше - примерно 200 тыс. Согласно статистике Минтранса, в прошлом году на автогаз было переоборудовано почти 6 тыс. автомобилей. Заправиться сжиженным углеводородным газом можно примерно на 950 АГЗС.

В конце 2018 года журналисты портала Elektrowóz рассчитали, что гибридные автомобили, использующие в качестве топлива традиционный ископаемый СУГ, выбрасывают в атмосферу 12,5 кг углерода на 100 км пробега. Для самого продаваемого электромобиля Nissan Leaf этот показатель составил 16,1 кг/100 км с учетом выбросов парниковых газов угольными электростанциями страны.