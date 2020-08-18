В Украине необходимо стимулировать использование электромобилей, – Криклий

Правительство и Верховная Рада должны создавать условия для распространения электромобилей в Украине и развития надлежащей инфраструктуры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на конференции "Инфраструктура электротранспорта 2020: окна возможностей", передает БизнесЦензор.

"По состоянию на конец июля этого года в Украине зарегистрировано уже почти 23 тыс. электромобилей и чуть больше гибридов, которые вместе составляют около 46 тыс. авто. Как владелец электромобиля я мечтаю, чтобы нас становилось только больше, потому что это инвестиции в здоровье и экологию. Ключ к этому прост - удешевление стоимости электромобиля и развитие инфраструктуры. И начало этому уже положено, ведь Национальной транспортной стратегии до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей. В ближайшее время мы планируем обновить ее положения, в том числе по использованию городского электрического транспорта. Однако наша главная задача - создать условия для производства электромобилей в Украине", - отметил Криклий.

Глава ведомства добавил, что Министерство инфраструктуры Украины поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Мы планируем изменить ДБН и предусмотреть размещение электрозаправок на всех автомобильных дорогах общего пользования, а не только государственного значения. Поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к этой дискуссии. Кроме этого, с участием местных госадминистраций работаем, чтобы обеспечить поэтапную замену транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях. Ведь общественный транспорт должен быть современным и комфортным для людей, как, например, это в Европе", - добавил Криклий.

По данным МВД Украины, за первое полугодие 2020 года в Украине зарегистрировано 3384 электромобиля, что на 16% выше показателей 2019 года за аналогичный период.