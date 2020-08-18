Запасы газа в хранилищах превысили 24 миллиарда кубометров
Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 августа 2020 года достигли 24,08 млрд кубометров.
Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Прошлая "круглая" отметка запасов в 23 млрд кубометров была преодолена 8 августа, а среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа, благодаря открытию виртуального реверса со Словакией, составляет 112,2 млн кубометров.
Сохранение таких темпов закачки на протяжении оставшихся дней текущего месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд кубометров, заполнив их на 93,5%.
В целом, за 1-17 августа ПХГ пополнились на 1,9 млрд кубометров газа.
Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 6,9-12,5 млрд кубометров).
С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 52,5%, или на 8,29 млрд кубометров.
Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.
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-Марк Твен.
Воспользуюсь мудрым советом .
не надо нас тупить кубометрами...
по какой цене чего склолько закуплено и издержки на хранение...
НАКа то теперь наценку РИСУЕТ в пределах своего понимания о СКРОМНОСТИ
что они там на декабрь написали 5000, а закупали по 2,5...
вполне хороший "подъём" как за 4 месяца - где деньги, Зин.?.
От ихних скyчных обpазин Дypеешь, Зин