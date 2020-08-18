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Запасы газа в хранилищах превысили 24 миллиарда кубометров

Запасы газа в хранилищах превысили 24 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 августа 2020 года достигли 24,08 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прошлая "круглая" отметка запасов в 23 млрд кубометров была преодолена 8 августа, а среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа, благодаря открытию виртуального реверса со Словакией, составляет 112,2 млн кубометров.

Сохранение таких темпов закачки на протяжении оставшихся дней текущего месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд кубометров, заполнив их на 93,5%.

В целом, за 1-17 августа ПХГ пополнились на 1,9 млрд кубометров газа.

Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 6,9-12,5 млрд кубометров).

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 52,5%, или на 8,29 млрд кубометров.

Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

Автор: 

газ (8019) газосховище (629) Укртрансгаз (809)


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Да запасы хоть 100млрд превысят,людям все равно цену поднимут.
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18.08.2020 22:54 Відповісти
Именно поэтому ты всегда будешь нищий. Потому что на думать, как зарабатывать больше, а не как обмануть судьбу и платить за ресурсы ниже рыночной цены.
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19.08.2020 12:23 Відповісти
Дай Бог что бы все были такими нищими , твоц скрепный высер не удался!
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19.08.2020 13:24 Відповісти
Ага-ага... Знаем таких, которые халявы ждут. Писать можешь что угодно, но люмпен выдают его высеры.
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19.08.2020 15:45 Відповісти
"Не спорьте с дураками, они затянут вас на свой уровень,и там задавят опытом!"
-Марк Твен.
Воспользуюсь мудрым советом .
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19.08.2020 15:53 Відповісти
Ну значит ждем газ по сниженной цене в отопительный сезон.
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18.08.2020 23:45 Відповісти
"Украина довела запасы газа в газохранилищах до 24 млрд кубометров ... позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров" - упс
не надо нас тупить кубометрами...
по какой цене чего склолько закуплено и издержки на хранение...
НАКа то теперь наценку РИСУЕТ в пределах своего понимания о СКРОМНОСТИ
что они там на декабрь написали 5000, а закупали по 2,5...
вполне хороший "подъём" как за 4 месяца - где деньги, Зин.?.

От ихних скyчных обpазин Дypеешь, Зин
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19.08.2020 11:46 Відповісти
Хочешь плановой экономики, коммуналку как в совке но зарплаты как при капитализме... Что за дебильный вопрос про где деньги? Все, что у нафтгаза собирается - идет в бюджет. Вот скажи, ты смотрел, сколько налогов пошло от него в бюджет? Или это для тебя слишком сложно?
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19.08.2020 12:21 Відповісти

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