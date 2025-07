Минэнерго США привлечет Microsoft к разработке систем реагирования на бедствия

Министерство энергетики США и Microsoft Corp. 18 августа объявили о создании партнерства с целью разработки инструментов искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI), которые помогли бы экстренным службам лучше реагировать на быстро меняющуюся ситуацию со стихийными бедствиями, в том числе с наводнениями и пожарами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Существует так много технологий, с помощью которых мы могли бы решить некоторые из самых сложных проблем в тот момент, когда мы сталкиваемся с лесными пожарами и с наводнениями, и с некоторыми действительно крупными стихийными бедствиями", - заявила директор службы искусственного интеллекта и технологий Минэнерго США Шерил Ингстад.

"Мы думаем, что сможем направить сюда инструменты искусственного интеллекта и помочь спасти жизни", - сказала она.

Партнерство Минэнерго и Microsoft получило название First Five Consortium - здесь сделан акцент на крайней важности действий экстренных служб в первые пять минут после появления информации о стихийном бедствии, пишет The Wall Street Journal.

Организация планирует создать от 10 до 30 различных систем на основе инструментов искусственного интеллекта. Минэнерго возьмет на себя тестирование этих систем, в то время как Microsoft предоставит свои технологические ресурсы, включая облачный сервис Azure.

Другие организации, как государственные, так и частные, также могут принять участие в проекте.

Предполагается, что First Five Consortium представит первый прототип системы для тестирования уже этой осенью.

В данный момент организация уже разрабатывает две системы - одну для разметки территории и прогнозирования границ пожара, а также аналогичный инструмент для наводнений.

Искусственный интеллект играет важную роль в каждой из систем, анализируя крупные и разрозненные массивы данных, в том числе данные о температурах или направлении ветра, в режиме реального времени, что должно помочь экстренным службам лучше распределять ресурсы и информировать людей, отмечают в Microsoft.