Wizz Air объявила об открытии новой базы в Великобритании

Авиакомпания Wizz Air собирается сделать лондонский аэропорт "Гатвик" еще одной своей базой в Великобритании и в целом планирует расширить свою деятельность на британском рынке. Авиаперевозчик рассматривает нынешний кризис отрасли как возможность увеличить свою долю в авиаперевозках в/из Великобритании.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Wizz Air, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания объявила об открытии новой базы в аэропорту "Гатвик", которая наряду с базами в Лондоне, Лутоне и Донкастер-Шеффилд в Йоркшире, о начале перелетов из которого Wizz Air сообщила на прошлой неделе, станет уже третьей базой авиаперевозчика.

Авиакомпания разместит 1 самолет Airbus A321 в хабе на юге Лондона и с 22 октября 2020 года откроет четыре новых маршрута в Грецию, Италию, Испанию и Мальту.

Отмечается, что Wizz Air начала выполнять рейсы из Гатвика в 2016 году и с тех пор перевезла почти 1 млн пассажиров.

"Благодаря открытию в Гатвике новой базы Wizz Air создаст для пассажиров еще больше доступных возможностей для путешествий, предлагая 450 000 посадочных мест по направлениям в Афины (Греция), Неаполь (Италия), Лансароте (Испания) и Мальту до конца года", - говорится в сообщении.

"Wizz Air UK, четвертая по величине группа авиакомпании в Великобритании, объявлением об открытии новой базы в Гатвике и открытием четырех новых маршрутов усиливает свои позиции как британская авиакомпания", - заявил управляющий директор Wizz Air UK Оуэн Джонс.

"Это хорошая новость для Гатвика, особенно во времена пандемии коронавируса, который негативно влияет на авиационную отрасль. Наличие нового самолета, базирующегося в аэропорту, поддерживает устойчивость нашего бизнеса в долгосрочной перспективе и гарантирует, что мы будем продолжать предлагать своим пассажирам большой выбор возможностей для путешествий", - добавил исполнительный директор аэропорта "Гатвик" Стюарт Уингейт.