Google будет сообщать об изменениях в работе гостиниц и транспорта из-за пандемии. Для этого компания добавила новые инструменты в сервис Google Travel.

Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, теперь в результатах поиска по запросу пользователь сможет увидеть процент отелей, в которых можно забронировать номер в период пандемии, а также доступные рейсы.

Кроме этого, в разделе "Инструменты путешествий" появятся данные о возможности отмены регистрации номера в гостинице, бесплатной отмене бронирования и возврате билетов на самолет. В обновлении предоставляется информация о количестве случаев заражения коронавирусом в определенном населенном пункте или стране.