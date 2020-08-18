Google будет сообщать об изменениях в работе гостиниц и транспорта
Google будет сообщать об изменениях в работе гостиниц и транспорта из-за пандемии. Для этого компания добавила новые инструменты в сервис Google Travel.
Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, теперь в результатах поиска по запросу пользователь сможет увидеть процент отелей, в которых можно забронировать номер в период пандемии, а также доступные рейсы.
Кроме этого, в разделе "Инструменты путешествий" появятся данные о возможности отмены регистрации номера в гостинице, бесплатной отмене бронирования и возврате билетов на самолет. В обновлении предоставляется информация о количестве случаев заражения коронавирусом в определенном населенном пункте или стране.
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