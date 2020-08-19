Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 4 раза

Министерство финансов на состоявшемся 18 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,66 млрд грн и $31 млн. Таким образом в госбюджет поступило 2,51 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, в ходе аукциона инвесторам были предложены два выпуска ценных бумаг номинированных в гривне, со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также один выпуск на 8 месяцев, номинированный в долларах США.

В итоге 6-месячные облигации в гривне удалось разместить на 999,52 млн грн под 7,82% годовых, двухлетние – на 663,77 млн грн под 10,14%.

Еще $31 млн Минфин привлек от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, под 3,39% годовых.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло 4,88 млрд грн и $189,8 млн (в целом 10,12 млрд грн в эквиваленте). Почти все поступления в гривне обеспечила продажа краткросрочных облигаций.