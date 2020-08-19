СБУ обнаружила схему продажи земли по заниженным ценам в Запорожье

В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, в 2017 году Запорожский городской совет заключил договор с частным экспертным учреждением на проведение оценки земельного участка, выделенного под строительство офиса.

"Однако оценщики в интересах фирмы-покупателя внесли в отчет ложные сведения о реальной стоимости участка, занизив сумму более чем в 10 раз", – подчеркивается в сообщении.

Сейчас директору и ведущему эксперту учреждения-оценщика объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса, а на указанный земельный участок наложен арест.

"Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке. Проверяются материалы в отношении денежной оценки еще более 50-ти земельных участков, совершенных фигурантами дела", – сказано в сообщении СБУ.