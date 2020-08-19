Нацбанк смягчил условия рефинансирования банков
Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности для инвестирования в государственные ценные бумаги, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.
Изменения утверждены постановлением правления НБУ №119 от 18 августа, которое вступает в силу с 19 августа, за исключением нескольких пунктов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, в документе описаны процедуры, позволяющие предоставлять в залог Национальному банку расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией.
Кроме того, постановлением предусмотрены следующие изменения:
- введен денежный клиринг по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, что призвано уменьшить административную нагрузку как на Министерство финансов, так и депозитарные учреждения во время взаиморасчетов по операциям с государственными ценными бумагами;
- определен порядок обслуживания нового вида счета, который может открываться депозитарными учреждениями в системе автоматизации депозитария Национального банка Украины для своих клиентов – номинальных держателей;
- нерезидентам предоставлена возможность проводить операции наследования, правопреемства, внесения ОВГЗ в уставный капитал, а также операции с ОВГЗ и государственными деривативами с расчетами "поставка ценных бумаг без оплаты";
- предусмотрено оформление глобальных/временных глобальных сертификатов выпусков ценных бумаг исключительно в виде электронного документа;
- предоставлено разрешение на допуск первичных дилеров ОВГЗ без лицензии на депозитарную деятельность к аукционам по размещению государственных ценных бумаг и урегулирован порядок их взаимодействия с эмитентом и депозитарными учреждениями;
- для депозитарных учреждений, не являющихся банками, установлена возможность пользоваться услугами депозитария Национального банка без обязательного подключения к электронной почты Национального банка.
Кроме этого, упрощенно подключение небанковских финансовых учреждений к услугам депозитария Национального банка.
Также был оптимизирован график операционного дня депозитария Национального банка учитывая крайне малое количество депозитарных операций в вечерние часы. Операционный день депозитария будет проходить с 9:00 до 19:30.
Как сообщалось, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявлял, что Национальный банк Украины (НБУ) должен увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.
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