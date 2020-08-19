Минобразования подготовит пятилетнюю программу реконструкции студенческих общежитий

Министерство образования и науки разработало проект Концепции государственной программы восстановления и развития сети общежитий для проживания студентов учреждений высшего образования на 2021-2025 годы.

Стратегической целью программы указано проведение постепенной реконструкции и капитального строительства общежитий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Прежде всего, предусматривается осуществление таких задач, как капитальный ремонт кровель, фасадов, мест общего пользования, электросетей, систем водоотведения и канализации, модернизация средств противопожарной безопасности, замена окон и внедрение энергосберегающих технологий, установления пандусов в тех общежитиях, которые в этом нуждаются", – сказано в сообщении.

По данным министерства, сегодня на балансе учреждений высшего образования в подчинении Минобразования находится 1 246 общежитий общей площадью 5248,1 тыс. кв. м.

"По приблизительным оценкам, до 90% этой категории общежитий требуют капитального или текущего ремонта, около 10% – находятся в аварийном состоянии. Большинство из общежитий построены в 1960-70-х годах и не соответствуют современным стандартам качества жилья", – отмечается в сообщении.

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В этой связи министерство отмечает следующий перечень ключевых проблем, требующих решения:

недостаточное обеспечение студентов высших учебных заведений, в том числе в университетских центрах, местами в общежитиях в соответствии с их потребностями;

несоответствие состояния основного количества помещений общежитий современным стандартам качественного жилья;

изношенная и устаревшая инфраструктура общежитий;

отсутствие энергосберегающих технологий эксплуатации общежитий;

отсутствующие или устаревшие системы противопожарной безопасности общежитий;

отсутствие обеспечения общежитий в соответствии со строительными стандартами конструкциями доступа в помещения лиц с инвалидностью;

недостаточное оснащение общежитий новой и современной мебелью;

отсутствие в общежитиях условий для дистанционного и онлайн-обучения (доступа к интернету, соответственно оборудованных помещений);

отсутствие в общежитиях условий для качественного досуга студентов;

отсутствие в большинстве общежитий необходимых условий для проживания студенческих (молодых) семей;

отсутствие надлежащего обеспечения общежитий счетчиками для сбалансированной оплаты коммунальных услуг студентами.

Среди причин такого состояния общежитий министерство указывает влияние советского подхода к организации студенческих общежитий, включая низкие стандарты жизни, ограниченное количество ресурсов высших учебных заведений, а также длительное применение экономически необоснованных тарифов за проживание в общежитиях.