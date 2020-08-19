Власти Франции обяжут носить маски в офисе

Правительство Франции планирует с сентября ввести обязательное ношение масок на большинстве рабочих мест для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило французское министерство труда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Новые требования будут применяться ко всем помещениям общего пользования в офисах и на заводах, но не будут распространяться на отдельные офисы, где присутствует только один сотрудник.

В то же время руководителям компаний и предприятий и в дальнейшем будут рекомендовать оставлять как можно большее количество своих сотрудников в режиме работы из дома.

С работодателями и профсоюзами будут проведены переговоры о правилах в отдельных случаях, например, когда в офисе работают только два человека и сидят они далеко друг от друга.

Отдельные рекомендации будут разработаны для таких рабочих месяц, как, например, склады замороженных продуктов, где использование масок непрактично из-за их быстрого замерзания.

Ношение масок также будет обязательным по всей стране во всех видах общественного транспорта и в большинстве закрытых общественных помещений, таких как магазины и музеи, а также на открытых площадках там, где наблюдается скопление людей.

Как сообщалось, в Италии с 17 августа на фоне увеличения количества новых случаев заражения коронавируса ввели обязательное ношение масок ночью в местах скопления людей, а также закрыли дискотеки и ночные клубы.

Ранее к такому шагу прибегли в Испании. Также в Испании запрещено курение на улице, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра.



