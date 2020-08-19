В Украине зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом

За последние сутки выявлено 1 967 заболевших Covid-19, что является новым антирекордом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (247), в Киеве (215), во Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123), Закарпатской (117) и Тернопольской (99) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 361 подозрений на заболевание Covid-19.

В то же время 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.

В целом количество инфицированных составило на утро среды 96 403 человек, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 144 человека.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 44 522 человек, что на 1127 больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях заболевания Covid-19, 17 августа – о 1 464 заболевших. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 августа –1 847 новых заразившихся за сутки.



