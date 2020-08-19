Израильским ученым удалось получить водород с помощью света

Ученые из Израильского технологического института (Техниона) создали фотокатализатор, который может расщеплять воду на водород и кислород.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на ACS Nano Letters.

Для создания фотокатализатора ученые решили модифицировать созданный еще в 2016 году материал — гетероструктуру, состоящую из стержня сульфида кадмия со встроенной в него квантовой точкой на основе селенида того же металла. Кроме того, на острие такого стержня находилась наночастица платины.

Химики настроили параметры гетероструктуры так, чтобы использовать энергию солнечного света с максимальной эффективностью для производства водорода из воды.

В новой работе ученые экспериментировали с размерами составляющих частей гетероструктуры и в результате добились того, что эффективность поглощения солнечного света у нее достигла 100%. Это значит, что вся энергия излучения, направленного на систему, шла на преобразования воды в водород и кислород.

Новый материал оказался способен создавать примерно 360 тысяч молекул водорода в час. Для полноценной работы системы необходимо также эффективное окисление и получение кислорода.

Но продукты окисления могут серьезно повлиять на работу катализатора. Поэтому химики искали соединения, которые могут окисляться вместо воды. Поиски привели исследователей к бензиламину. Авторы показали, что можно создавать водород из воды, одновременно превращая бензиламин в бензальдегид.

Новая фотокаталитическая система смогла использовать энергию солнечного света для получения кислорода и водорода из воды с эффективностью в 4,2%. Это довольно близко к порогу, который установило Министерство энергетики США для практического применения подобной технологии. Кроме того, эта цифра в два раза больше предыдущего рекорда эффективности.

Теперь исследователи обучают нейросеть и планируют использовать ее для поиска более эффективных материалов для катализаторов. Также ученые не исключают возможность использования белков для ускорения этого процесса.