"Укртранснафта" выставит на продажу еще 90 тысяч тонн нефти

НАК "Нафтогаз Украины", как акционер АО "Укртранснафта", разрешил компании заключить договор на продажу 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%), не являющейся ресурсом для производственно-технологических нужд.

Соответствующее решение "Нафтогаз" принял 17 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, цена продажи нефти привязана к среднеарифметическому значению котировок Platts для Brent, обнародованных на протяжении календарного месяца, в котором был оформлен бортовой коносамент (Bill of Lading), плюс наиболее выгодный дифференциал, определяемый по итогам анализа коммерческих предложений от международных трейдеров.

В случае получения отрицательного дифференциала компания должна обратиться в НАК за дополнительным согласованием.

Как сообщалось, в апреле "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.

Перед этим "Нафтогаз" в начале апреля согласовал заключение "Укртранснафтой" договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ "Пивденный".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.