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Объем импорта вернулся на уровень февраля, – Таможенная служба

Объем импорта вернулся на уровень февраля, – Таможенная служба

Объем налогооблагаемого импорта в июле вырос на 17%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составил $4,22 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор.

Согласно данным таможни, это соответствует уровню февраля ($4,2 млрд), но все еще несколько ниже мартовского уровня ($4,4 млрд).

Поступления платежей от импорта в июле этого года составили $1,18 млрд, что на $150 больше, чем в предыдущем месяце.

Объем импорта вернулся на уровень февраля, – Таможенная служба 01

"В целом за семь месяцев 2020 года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($26,17 млрд в 2020 году и $29,87 млрд в 2019 году)", – сказано в сообщении.

Автор: 

імпорт (2374) Державна митна служба (490)


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