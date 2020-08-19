Объем импорта вернулся на уровень февраля, – Таможенная служба

Объем налогооблагаемого импорта в июле вырос на 17%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составил $4,22 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор.

Согласно данным таможни, это соответствует уровню февраля ($4,2 млрд), но все еще несколько ниже мартовского уровня ($4,4 млрд).

Поступления платежей от импорта в июле этого года составили $1,18 млрд, что на $150 больше, чем в предыдущем месяце.

"В целом за семь месяцев 2020 года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($26,17 млрд в 2020 году и $29,87 млрд в 2019 году)", – сказано в сообщении.