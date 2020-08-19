Американский индекс S&P 500 полностью отыграл потери с начала пандемии

Американский биржевой индекс S&P 500 закрылся по итогам торгов во вторник на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса.

По общепринятому определению, S&P вошел в бычий рынок после достижения минимума пандемии 23 марта, с тех пор индекс вырос примерно на 55%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, в результате медвежий рынок, начавшийся в конце февраля, стал самым коротким в истории S&P 500.

Однако сомнения относительно фундаментального состояния экономики сохраняются.

"S&P 500 был впечатляющим и принес много денег, но я не уверен, что это отражает общее состояние экономики. Ралли скорее связано с инфляцией активов, которая подпитывается всей ликвидностью и всей продолжающейся поддержкой в экономике, а также ослаблением доллара", – сказал Патрик Лири из Incapital.

Индекс Dow Jones по итогам торгов накануне закрылся снижением на 0,24% – до 27.778,07 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,23% до 3.389,78 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 0,73% до 11.210,84 пункта.