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Новини Інновації в енергетиці
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Украина может стать поставщиком водорода в ЕС

Украина может стать поставщиком водорода в ЕС

Украина и Германия провели консультации о взаимодействии по вопросам водородной энергетики, в результате которых стороны договорились о проведении исследования по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор.

Дмитрий Кулеба рассказал, что Германия будет одним из самых больших рынков потребления водородной энергетики, и Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию.

"Для Украины это означает инвестиции в технологии, ТГС и прибыль от торговли водородом. Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода", – уточнил Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что это очень перспективное партнерство и для энергетической безопасности Украины, и для энергетической безопасности Европы в целом

По его словам, по состоянию на сейчас, наиболее очевидное место, в котором ЕС видит Украину в контексте Европейского зеленого соглашение, является развитие водородной энергетики.

"А это развитие украинского энергетического сектора. Это, потенциально, инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины. Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС. Именно потому водород является не только экономически важным для украинской экономики, бизнеса, но и политически важным для Украинского государства", – пояснил глава МИД.

водень (166) водневе пальне (114)


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ну незнаю . мне кажется что придется переделать все гпа..да и запорную арматуру теж.
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19.08.2020 19:20 Відповісти
Якщо німці серйозно цим займаються, значить переобладння економічно вигідне.
https://www.epravda.com.ua/projects/greendeal/2020/05/29/661138/

Це на московії газопроводи потрібні щоб бабло відмити.
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19.08.2020 19:45 Відповісти
Це так . Молекули водню , здається - втричі менші за молекули метану ,, тому ( наприклад ) вентиль який тримає метан , водень втримає навряд чи . Потрібно буде все міняти .
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19.08.2020 22:09 Відповісти

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