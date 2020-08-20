Украина рассмотрит возможность строительства завода по производству водорода, – Минэнерго

Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время брифинга заявила, что Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед.

Напомним, в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.

На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров, как минимум, на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.

Группа в составе 11 газотранспортных операторов из девяти стран ЕС представила план развития панъевропейской инфраструктуры транспорта газа, большую часть из которой планируется создать на базе существующих газопроводов.

План был разработан Enagas, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas и Terega при поддержке Guidehouse, говорится в сообщении компаний.

Компании рассчитывают, что с середины 2020-х годов постепенно начнет появляться сеть, которая оформится к 2030 году в первоначальную систему из 6800 км газопроводов, соединяющую кластеры потребления H2 – "водородные долины".

К 2040 году, ожидают европейские газовики, она вырастет до 23 тыс. км, из которых 75% будет обеспечено конверсией метановых труб и 25% построено с нуля.

В конечном итоге существующая газотранспортная сеть должна превратиться в две параллельных сети: для водорода и для метана (в том числе биометана).