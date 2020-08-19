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Экспорт зерновых в новом сезоне превысил 5 миллионов тонн

Экспорт зерновых в новом сезоне превысил 5 миллионов тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 19 августа экспортировала 5,1 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, это на 1,26 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ, прежде всего, за счет снижения экспортных поставок кукурузы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В чакстности, на отчетную дату экспортировано 3,03 млн тонн пшеницы, 1,56 млн тонн ячменя и 502 тыс. тонн кукурузы (-1,18 млн тонн).

По состоянию на 19 августа текущего года экспортировано также 28,4 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Автор: 

зерно (1891) експорт (3900) зернові (1161)


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19.08.2020 12:34 Відповісти

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