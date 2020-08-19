Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №332/2020 от 19 августа обнародован на сайте главы государства.
Согласно данным реестра электронных деклараций, Музыченко претендовала на должность в Антимонопольном комитете еще в августе 2019 года.
Музыченко в прошлом году получила 102,36 тыс. грн зарплаты в ООО "КУА "Система плюс", гда также официально трудоустроен ее муж Сергей Сендзюк, который заработал 119,73 тыс. грн. При этом он владеет компанией "Импакт Экспо" и одолжил в прошлом году 422 тыс. грн у ООО "ФК "Каррон".
Музыченко бесплатно пользуется автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, собственник которого не указан, а ее мужу принадлежит Audi Q3 2015 года.
Как сообщалось, По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства.
Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 грн. Деньги Сендзюку возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.
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а, помнится, зебилам оно орало что будут избирать только в комиссиях их специалистов и "никаких друзей"))
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http://ord-ua.com/2020/07/31/zhena-zampreda-frakcii-slug-vedet-dela-s-firmoj-pogryazshej-v-kriminale/