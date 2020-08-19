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Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании

Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №332/2020 от 19 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно данным реестра электронных деклараций, Музыченко претендовала на должность в Антимонопольном комитете еще в августе 2019 года.

Музыченко в прошлом году получила 102,36 тыс. грн зарплаты в ООО "КУА "Система плюс", гда также официально трудоустроен ее муж Сергей Сендзюк, который заработал 119,73 тыс. грн. При этом он владеет компанией "Импакт Экспо" и одолжил в прошлом году 422 тыс. грн у ООО "ФК "Каррон".

Музыченко бесплатно пользуется автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, собственник которого не указан, а ее мужу принадлежит Audi Q3 2015 года.

Как сообщалось, По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства.

Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 грн. Деньги Сендзюку возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (2541) призначення (1153) Антимонопольний комітет (1464)


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Топ коментарі
+23
кумовство от шмаркли..
а, помнится, зебилам оно орало что будут избирать только в комиссиях их специалистов и "никаких друзей"))
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19.08.2020 12:46 Відповісти
+6
вместо конкурса был кастинг...
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19.08.2020 14:43 Відповісти
+6
Коррупция???!!! Не не слыхали...
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19.08.2020 17:58 Відповісти
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кумовство от шмаркли..
а, помнится, зебилам оно орало что будут избирать только в комиссиях их специалистов и "никаких друзей"))
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19.08.2020 12:46 Відповісти
вместо конкурса был кастинг...
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19.08.2020 14:43 Відповісти
так и никаких друзей, а жена друга - это не друг
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19.08.2020 15:29 Відповісти
и не сослуживец ))))
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19.08.2020 19:46 Відповісти
логично, подруга...
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19.08.2020 20:31 Відповісти
та он со своей ленкай - свингеры, ****!!!
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20.08.2020 11:10 Відповісти
корабєльная сосна!)
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20.08.2020 12:56 Відповісти
і не кум
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20.08.2020 12:55 Відповісти
Интересно у не-лоха ПреЗедента родственники и просто знакомые еще остались, или придется назначать на хлебные должности чужих (Медведчуковских) людей? Впрочем, в свое время сидеть будете вместе...
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19.08.2020 13:32 Відповісти
Та там ще підтанцьовки з кварталу огого!
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20.08.2020 12:59 Відповісти
а шо такоэ, эта жи ни кум...
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19.08.2020 13:50 Відповісти
Не может понять,что в правительство назначать это не одно и тоже что и в роли сериала о Голобородько.
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19.08.2020 14:23 Відповісти
После ситуации с Вагнеровцвми Зеленский стал пособником Терористов - и укрывателем ФСбешной агентуры в Украине ...
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19.08.2020 14:48 Відповісти
"Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании" - Ольга Музыченко жена Коломойского?
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19.08.2020 14:49 Відповісти
значит там и мелкие спонсоришки были...и у них свои жены, которых надо пристраивать ))))
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19.08.2020 19:47 Відповісти
якась зига у бубочки на фото неуверенная...
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19.08.2020 15:05 Відповісти
Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании - Цензор.НЕТ 586
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19.08.2020 15:51 Відповісти
Чего д...******* то, а... она ж не кума, соответственно это не кумовство. Шах и МАТ от вяликого лидера современности.
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19.08.2020 16:05 Відповісти
Во-во. Выкусите парахаботы!!!
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19.08.2020 18:45 Відповісти
Жена - это Беня???
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19.08.2020 16:35 Відповісти
Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании - Цензор.НЕТ 4670
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19.08.2020 16:36 Відповісти
Коррупция???!!! Не не слыхали...
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19.08.2020 17:58 Відповісти
********* амку и прочие институции
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19.08.2020 18:17 Відповісти
Зеленский прокидал лохов, красавчик, далеко не клован
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19.08.2020 18:18 Відповісти
В Украина таких - красаучег на красаучеге. Нация кидал и бракоробов.
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19.08.2020 18:46 Відповісти
кинули твою мать,когда тебя бракованного забацали.
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19.08.2020 23:54 Відповісти
"Если не продавать должности, на них могут попасть случайные люди" В. ЗЕро
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19.08.2020 18:34 Відповісти
Ни кумивству)))
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19.08.2020 19:38 Відповісти
да ктоб сомневался.. цей еврей продае все що бачить.
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19.08.2020 20:04 Відповісти
Кауфман прикупил себе Зеленского
Владимир Зеленский пообедал с Борисом Кауфманом, который не заплатил до сих штраф в бюджет в 3.4 миллиарда гривен, и, вероятно, продвигает на пост главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого
Если вы хотите уличить президента Зеленского в коррупции, спросите: "Почему вы занимаетесь делами частной компании "Тэдис"? Посмотрите на дело "Тэдиса" и сравните - а что бы Ли Куан Ю сделал в Сингапуре с таким "реформатором", который не разрушает монополию, а наоборот - укрепляет и обилечивает?
5 июля во время визита в Одессу президент Зеленский обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены только самые близкие люди - глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесских друзей президента. Но главной сенсацией оказалось, что, по данным источников Цензор.Нет, Зеленский пригласил на обед миллиардера Бориса Кауфмана, владельца "Тэдиса".
Ну всякое было - контрабандисты руководили избирательным штабом, павлюки, тимошенки и слюсаревы расставляют свои кадры в правоохранительных органах, но еще и это…
Чем же знаменит Кауфман, как он разбогател, на каких инновациях, что сумел войти в самый близкий круг доверенных лиц Зеленского?....
http://ord-ua.com/2020/07/31/zhena-zampreda-frakcii-slug-vedet-dela-s-firmoj-pogryazshej-v-kriminale/
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19.08.2020 23:21 Відповісти
Чим? Національністю - "Свій до свого по своє"... Мабуть "хава нагіла" хором "іспольняли" під акомпанемент балалаєк.
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20.08.2020 02:30 Відповісти
Зебилье, вы живы? Замолвите хоть словечко за вашего кумира. Молчат, проклятые
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20.08.2020 10:01 Відповісти
Они больше не интересуются политикой ))))
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20.08.2020 10:10 Відповісти

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