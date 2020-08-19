Семь страховых компаний решили сдать лицензии, – Рожкова

Семь страховых компаний добровольно подали заявления об аннулировании лицензий.

Об этом сообщила первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Процесс консолидации страхового рынка продолжается. Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления об аннулировании лицензий. НБУ при рассмотрении заявлений, проверит выполнение обязательств перед клиентами. Доля этих компаний на рынке в премиях составляет 7%, в выплатах – около нуля. После их выхода сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании", – сообщила Рожкова.

Она добавила, что Нацбанк не будет откладывать выполнение норматива платежеспособности и достаточности капитала на уровне 100%, который вступил в силу с 30 июня, поскольку карантин не повлиял на показатель платежеспособности страховщиков.

"Сегодня не все компании готовы к этому. К сожалению, 34 компании так и не достигли значения норматива 60%, не говоря о 100%. В июне всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие требования. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть – не отреагировала", – отметила Рожкова.

Она уточнила, что регулятор уже получил отчетность от 1642 небанковских учреждений или 92% рынка.

Как сообщалось, Национальный банк с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе страховых компаний.



