БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 272 14

Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых до 70 миллионов тонн

Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых до 70 миллионов тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения – с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предусматривается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн", – сказал Высоцкий.

По данным министерства, крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы ожидаются в Черкасской (133,8 тыс. га), Одесской (33,5 тыс. га) и Кировоградской (21,3 тыс. га) областях.

Вместе с тем, существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях.

Минэкономики отмечает, что в целом по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн. Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн ​​тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 августа подписало с участниками рынка зерна приложение к зерновому меморандуму и согласовало предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.

Автор: 

зерно (1891) урожай (526) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Главное загрузить одесские порты и все вывезти чтобы деньжат заработать. А дальше можно и помощи попросить у всего мира. Дожили, что продукты в Украине стоят дороже чем в США. Посмотрел сколько стоят в Украине яблоки вы их что с Америки привозите?
показати весь коментар
19.08.2020 14:05 Відповісти
+4
поправку на "мышей" сделали?
показати весь коментар
19.08.2020 15:21 Відповісти
+3
а зелибобы стратегические запасы уже толкнули
показати весь коментар
19.08.2020 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное загрузить одесские порты и все вывезти чтобы деньжат заработать. А дальше можно и помощи попросить у всего мира. Дожили, что продукты в Украине стоят дороже чем в США. Посмотрел сколько стоят в Украине яблоки вы их что с Америки привозите?
показати весь коментар
19.08.2020 14:05 Відповісти
У нас налоги выше чем в США вдвое.
Естественно и цены будут в конечном итоге где-то на 30% выше.
Все налоги, а также взятки поборы ... в конечном итоге платит покупатель товара.
показати весь коментар
20.08.2020 10:11 Відповісти
а зелибобы стратегические запасы уже толкнули
показати весь коментар
19.08.2020 14:14 Відповісти
поправку на "мышей" сделали?
показати весь коментар
19.08.2020 15:21 Відповісти
А то-на 2,1 млн.т с 72,1млн на 70 млн😄
показати весь коментар
20.08.2020 14:07 Відповісти
"Что они ни делают - не идут дела. Видно в понедельник их мама родила".
показати весь коментар
19.08.2020 17:57 Відповісти
Банановая республика продаёт бананы, потом продаст пальмы на которых растут бананы и землю на которой стоят пальмы.
показати весь коментар
19.08.2020 19:11 Відповісти
Все больше чужих грязных уродов всем овладевают и переводят людей которых выморивают, делают нещастных, бедовых, больных, бедных, грабят и порабощают главным способом со специальных компьютеров электромагнитным облучением со спутников. http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040

Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых до 70 миллионов тонн - Цензор.НЕТ 2792
показати весь коментар
19.08.2020 19:56 Відповісти
Там вообще-то Гепа был в оригинале.
показати весь коментар
19.08.2020 21:50 Відповісти
при выслюке апокалипсиса по другому и быть не могло
показати весь коментар
20.08.2020 09:32 Відповісти
Яка нам різниця скільке зберуть чи 72, чи 70 млн.тон? Ми на це немає жодного впливу. Все одно все зерно бариги продадуть за кордон, а у нас хліб знову подорожчає...
показати весь коментар
20.08.2020 09:47 Відповісти
Чем больше соберут,тем больше продадут,тем больше из бюджета уйдет ПДВ.Тем беднее станет народ Украины
показати весь коментар
20.08.2020 13:07 Відповісти
должно быть разумное плановое государство
в нем должно быть заложено сколько нам нужно чего
остальное хоть продайте хоть сами скушайте
сама кукуруза и соя подсолнух
остальное убыточное
конечно 0,2 кило семечек жареных в пакете
стоит 20 грн 1 килограмм 100 грн
1 тонна ли 1000 килограмм --- 100000 грн
это очень '' убыточно ''
льют крокодильи слезки
показати весь коментар
20.08.2020 14:04 Відповісти
не коректне порівняння , їх ще смажити треба ! (1л насіння соняшнику 18-20 грн , ринок , Тернопіль)
показати весь коментар
20.08.2020 14:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 