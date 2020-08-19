"Ощадбанк" списал за полгода кредиты на 22 миллиарда

Государственный "Ощадбанк" в первом полугодии 2020 года списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.

Как сообщили в пресс-службе банка, сейчас банк готовится к старту продажи неработающих кредитов (NPL) на открытых аукционах и определяет соответствующие активы для продажи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как уточнили в банке, механизмы по управлению проблемными активами стали более доступными благодаря постановлению Национального банка Украины (НБУ) от 13 апреля 2020 года №49 и постановлению Кабинета министров от 15 апреля 2020 года №281.

Принятые НБУ и Кабмином изменения определяют порядок списания госбанками проблемных активов, а также порядок проведения аукционов по их продаже.

В частности, соответствующие аукционы должны проходить по голландской модели (на понижение цены) и включать этапы представления закрытых ценовых предложений и ценового предложения с учетом ряда условий.

В пресс-службе банка добавили, что в такие условия включается запрет на покупку лота должником или связанным с ним лицом, установка стартовой цены уровне валовой балансовой стоимости финансового актива, а минимальной – на уровне не меньшем минимальной экономической выгоды.

Как сообщалось, трехлетние планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов (NPL), утвержденные Советом финансовой стабильности 30 июня, предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%, а в государственных банках с 66% до 31%.

В итоге в абсолютном выражении ожидается сокращение уровня NPL за три года на 305 млрд грн.

Отмечается, что достичь такого уровня неработающих кредитов госбанки планируют за счет списания проблемных активов с баланса, в том числе кредитов, по которым уже сформирован резерв на 100%.