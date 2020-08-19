Госгеокадастр изменит структуру в регионах

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует поменять структуру в связи с изменением административно-территориального устройства Украины.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В связи с изменением административно-территориального устройства Украины возникает потребность в изменении структуры Госгеокадастра и его структурных подразделений", – сообщил глава ведомства.

По словам Лещенко, есть несколько вариантов возможных решений с новой структурой областных управлений.

"Логичной и реально действующей, я как председатель Госгеокадастра , вижу следующую. На базе новосозданных районов создать управления в районе Главных управлений Госгеокадастра в областях, с центром в новосозданном районном центре. На базе районов, которые ликвидировались, создать отделы (с небольшим штатом), которые будут структурными подразделениями управлений", – сообщил Лещенко.

По словам главы ведомства, эта идея уже отработана на примере Винницкой области.

Как сообщалось, 17 июля Верховная Рада приняла постановление "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.



