Кабмин снизил стоимость электронных виз в Украину в 4 раза

Кабинет министров сократил сроки оформления электронных виз (е-виза) для въезда в страну и снизил их стоимость до $20-30.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 19 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Своим решением Кабмин внес изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

В частности, увеличена кратность е-виз, а именно добавлена опция двухразового въезда.

Уменьшена также стоимость и дифференцирована ставка консульского сбора за оформление е-визы. Таким образом, на смену разовой е-визы стоимостью $85 вводится: разовая стоимостью $20 и двухразовая стоимостью $30.

Кроме того, вводится возможность оформление е-визы в обычном и срочном режимах. В случае срочного оформления тариф будет удваиваться.

Среди прочего сокращается и сам срок оформления е-визы. Так, вместо действующего срока до девяти рабочих дней вводится срочное оформление за один рабочий день и обычное – за 3 дня.

Как уточнили в пресс-службе Министерства иностранных дел, новы правила выдачи электронных виз вступят в силу с 1 ноября.