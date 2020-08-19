Кабмин снизил стоимость электронных виз в Украину в 4 раза
Кабинет министров сократил сроки оформления электронных виз (е-виза) для въезда в страну и снизил их стоимость до $20-30.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 19 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Своим решением Кабмин внес изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
В частности, увеличена кратность е-виз, а именно добавлена опция двухразового въезда.
Уменьшена также стоимость и дифференцирована ставка консульского сбора за оформление е-визы. Таким образом, на смену разовой е-визы стоимостью $85 вводится: разовая стоимостью $20 и двухразовая стоимостью $30.
Кроме того, вводится возможность оформление е-визы в обычном и срочном режимах. В случае срочного оформления тариф будет удваиваться.
Среди прочего сокращается и сам срок оформления е-визы. Так, вместо действующего срока до девяти рабочих дней вводится срочное оформление за один рабочий день и обычное – за 3 дня.
Как уточнили в пресс-службе Министерства иностранных дел, новы правила выдачи электронных виз вступят в силу с 1 ноября.
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Уявляєте, скільки високоіндустріальних кіпріотів та багамців зможуть отримати українське громадянство - залишиться тільки забезпечити "кореспонденційне" голосування на виборах і патріоти закордоння зможуть "обирати та бути обраним", не покидаючи рідної Саскечеванщини...
Але забудьте про Канаду. Канаді це не цікаво. Це може бути цікаво Малазійцям, Туркам які зараз купують нерухомість в Чорногорії, що при певних обставах передбачає отримання або дозволу на проживання, або громадянство яке передбачає, як і українське, безвізовий в'їзд в ЄС на 90 днів. Китайцям і багатьом іншим це теж цікаво. Голосування це останнє що цих інвесторів цікавить.
При чому тут Сомалі і Судан? На якому місці паспорт цих країн у світі? Люди зацікавлені в "паспорті в обмін на інвестиції" шукають ті країни де паспорт має гарні позиції у світі.
І не переживайте так сильно за голосування. Гірше українців ніхто не голосує. Турки і Малазійці проголосували б краще якщо їм би це було цікаво - не за клоуна і зрадника
Вовтузитися аби пояснювати тут суть громадянства та абсурдність мультипатріотизму комусь, хто слабо собі уявляє, що таке нація, держава, суверенітет - не бачу потреби. Як не маю бажання сперечатися з "приватними громадянами" закордоння, які хочуть втерти українцям, що для повного щастя їм потрібно лише продати громадянство якимось "інвесторам".
Про Сомалі і Судан я вас спитав не даремно. Звісно, якщо тільки ви, замість реальних Greenfield Investments, не мали на увазі "інвестицій у пашпорт" для ностальгуючих "закордонних українців" (яких з моменту проголошення Україною державного суверенітету формально не існує). Якщо ви так і не зрозуміли чому, то просто поцікавтеся розмахом прямих закордонних інвестицій, які за 30 років створили в Україні (Молдові, Грузії) нові, раніше не існуючі виробничі потужності і порівняйте це з якою-небуть Польщею, Чехіє, Словаччиною...
А як політична ситуація цих країн видається вам аж надто відмінною, то візьміть за приклад якийсь В'єтнам. Або Мароко.
І при нагоді поясніть, як Ілону Маску без китайського громадянства вдалося створити в Китаї власне автовиробництво, не вляпавшись у якесь СП?
Про "особливості національного голосуання" можна говорити з тими, хто розуміє, що якесь значення воно має лише в умовах демократії. А тієї в Україні немає і ніколи толком не було. Відтак, вам значно цікавіше було б побалакати про американське голосування та його національні та гльобальні наслідки. Тим паче, що Канада вирішила переглягути деякі свої угоди зі США стосовно правил перетину кордону та надання притулку "американським біженцям".
А нічого, що чверть моїх однокласників тепер живе в Канаді? При цьому ніхто з них не подався хліборобствувать на Саскачеванщині, а всі зкучкувалися як не в самому Торонті, то все одно десь на Онтарійщині. І лиш періодично поскиглюють, як їх там задовбали китайці та арабці, що виккуповують найбільш канадське місто цілими кварталами...
Мені ще бракувало вишукувати тебе в "Мордокнизі", не кажучи вже про те, щоб вихакувати IP-адресу... Розслабся.
Краще подумай про те, чому Канада так досі й не надала українцям пільгового візового режиму (який у нас серед лохів називають "безвізовим", хоч по-справжньому безвізового режиму ні з ЄС, ні з Шенгенською групою в України немає).