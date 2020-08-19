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Новини
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Кабмин снизил стоимость электронных виз в Украину в 4 раза

Кабмин снизил стоимость электронных виз в Украину в 4 раза

Кабинет министров сократил сроки оформления электронных виз (е-виза) для въезда в страну и снизил их стоимость до $20-30.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 19 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Своим решением Кабмин внес изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

В частности, увеличена кратность е-виз, а именно добавлена опция двухразового въезда.

Уменьшена также стоимость и дифференцирована ставка консульского сбора за оформление е-визы. Таким образом, на смену разовой е-визы стоимостью $85 вводится: разовая стоимостью $20 и двухразовая стоимостью $30.

Кроме того, вводится возможность оформление е-визы в обычном и срочном режимах. В случае срочного оформления тариф будет удваиваться.

Среди прочего сокращается и сам срок оформления е-визы. Так, вместо действующего срока до девяти рабочих дней вводится срочное оформление за один рабочий день и обычное – за 3 дня.

Как уточнили в пресс-службе Министерства иностранных дел, новы правила выдачи электронных виз вступят в силу с 1 ноября.

Автор: 

віза (304) Кабмін (7832) туризм (793) візовий режим (110) туристи (181)


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Топ коментарі
+3
Какая радость а нам что с етого? Для иностранцев снижают налоги, а нам повышают и мы должны радоваться?
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19.08.2020 15:54 Відповісти
+1
Сейчас инвесторы как повалят в Украину. Раньше их стоимость визы останавливала, теперь все иначе будет....
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20.08.2020 11:25 Відповісти
+1
Ура! Сам король Ковид 19-й будет чаще посещать нашу страну!
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20.08.2020 12:53 Відповісти
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Какая радость а нам что с етого? Для иностранцев снижают налоги, а нам повышают и мы должны радоваться?
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19.08.2020 15:54 Відповісти
Це не податок. Це ціна візи. Не знаю чи поїдуть більше з тих країн яким потрібна віза в Україну, але 80 баксів за візу це досить дорого. В ту саму турцію до безвіза з Туреччиною я платив чи 20 Євро чи долларів. Вже не пам'ятаю
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Видно отбоя на границе из желающих нет,решили заработать за счет массовости.
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19.08.2020 15:56 Відповісти
Сейчас инвесторы как повалят в Украину. Раньше их стоимость визы останавливала, теперь все иначе будет....
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20.08.2020 11:25 Відповісти
Больным нужно быть чтоб сюда инвестировать
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20.08.2020 21:42 Відповісти
Ура! Сам король Ковид 19-й будет чаще посещать нашу страну!
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20.08.2020 12:53 Відповісти
Черти открывают Украину для всяких бантустанов, так как безвиз с нормальными странами уже есть: ЕС США, Канада и тд.
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20.08.2020 19:51 Відповісти
Гарна новина. Ще треба за інвестиції давати дозвіл на проживання з можливістю отримати громадянство через короткий термін. Окрім звичайно громадян країні-агресора Росії.
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20.08.2020 21:13 Відповісти
Я нажаль не володію вашою термінологією. Що таке "Сакечеванщина"? Ви розумієте як працюють програми дозвіл на проживання чи громадянство в обмін на інвестування в інших країнах? Якщо ні і нащо вони треба я можу пояснити.
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20.08.2020 23:18 Відповісти
Якщо Сомалі, чи Південний Судан зроблять візи для іноземних інвесторів безкоштовними і одразу надаватимуть їм громадянство, ви також так радітимете?
Уявляєте, скільки високоіндустріальних кіпріотів та багамців зможуть отримати українське громадянство - залишиться тільки забезпечити "кореспонденційне" голосування на виборах і патріоти закордоння зможуть "обирати та бути обраним", не покидаючи рідної Саскечеванщини...
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21.08.2020 16:27 Відповісти
По-перше нащо ви перечитуєте мої коменти на інші теми декілька місячної давності? Я ж не політик і не кінозірка, вам не має чим занятись? По-друге так а Ви зрозуміли де Саскачеван знаходиться? Ви думаєте канадці будуть полювати за українським громадянством? Нашо це їм? Канадський паспорт знаходиться на самому верху. Безвізовий в'їзд здається у 122 країни світу. По-третє, при великому бажанні величезна частина мешканців провінції Саскачеван має можливість отримати українське громадянство бо мають коріння з України (батьки, бабусі, прабабусі) і наше законодавство про громадянство передбачає процедуру отримання громадянства за походженням.

Але забудьте про Канаду. Канаді це не цікаво. Це може бути цікаво Малазійцям, Туркам які зараз купують нерухомість в Чорногорії, що при певних обставах передбачає отримання або дозволу на проживання, або громадянство яке передбачає, як і українське, безвізовий в'їзд в ЄС на 90 днів. Китайцям і багатьом іншим це теж цікаво. Голосування це останнє що цих інвесторів цікавить.

При чому тут Сомалі і Судан? На якому місці паспорт цих країн у світі? Люди зацікавлені в "паспорті в обмін на інвестиції" шукають ті країни де паспорт має гарні позиції у світі.

І не переживайте так сильно за голосування. Гірше українців ніхто не голосує. Турки і Малазійці проголосували б краще якщо їм би це було цікаво - не за клоуна і зрадника
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22.08.2020 02:23 Відповісти
Чоловіче, не знаю за кого ви себе вважаєте, але ваших коментів, та ще й кількамісячної давнини, я не перечитую. Як максимум - те, що ви написали під моїм коментом, а він, як і вся "публікація", не старіший двох діб.
Вовтузитися аби пояснювати тут суть громадянства та абсурдність мультипатріотизму комусь, хто слабо собі уявляє, що таке нація, держава, суверенітет - не бачу потреби. Як не маю бажання сперечатися з "приватними громадянами" закордоння, які хочуть втерти українцям, що для повного щастя їм потрібно лише продати громадянство якимось "інвесторам".
Про Сомалі і Судан я вас спитав не даремно. Звісно, якщо тільки ви, замість реальних Greenfield Investments, не мали на увазі "інвестицій у пашпорт" для ностальгуючих "закордонних українців" (яких з моменту проголошення Україною державного суверенітету формально не існує). Якщо ви так і не зрозуміли чому, то просто поцікавтеся розмахом прямих закордонних інвестицій, які за 30 років створили в Україні (Молдові, Грузії) нові, раніше не існуючі виробничі потужності і порівняйте це з якою-небуть Польщею, Чехіє, Словаччиною...
А як політична ситуація цих країн видається вам аж надто відмінною, то візьміть за приклад якийсь В'єтнам. Або Мароко.
І при нагоді поясніть, як Ілону Маску без китайського громадянства вдалося створити в Китаї власне автовиробництво, не вляпавшись у якесь СП?

Про "особливості національного голосуання" можна говорити з тими, хто розуміє, що якесь значення воно має лише в умовах демократії. А тієї в Україні немає і ніколи толком не було. Відтак, вам значно цікавіше було б побалакати про американське голосування та його національні та гльобальні наслідки. Тим паче, що Канада вирішила переглягути деякі свої угоди зі США стосовно правил перетину кордону та надання притулку "американським біженцям".
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22.08.2020 04:51 Відповісти
А от брехати не добре! Звідки взяв інформацію про Саскачеван? В Україні мало хто знає про існування цієї провінції. Я знаю що я публікую в Інтернеті і там не має нічого з чим я б не хотів поділитись. Ця інформація є на моєму Фейсбуці і тут в коментах, також можна по Ip адресі це дізнатись. Я то маю VPN, але не для таких цілей користуюсь.
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22.08.2020 20:37 Відповісти
І перестаньте писати єресь про "сумуючих українців". Закон про громадянство вже зараз надає легкий спосіб для таких людей отримати громадянство України за походженням. Виїдіть куди не будь з свого села і почитайте законодавство, бо те що ви пишите це совок, а не патріотизм. Націоналісти і патріоти України мають зовсім іншу позицію.
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22.08.2020 20:45 Відповісти
Кажуть, у Штатах не так вже й багато людей знають про існування України, а ще менше можуть вказати її на мапі. Але ж яким заіржавілим канадолом потрібно бути, щоб втирати українцям як вони повинні жити у власній державі!
А нічого, що чверть моїх однокласників тепер живе в Канаді? При цьому ніхто з них не подався хліборобствувать на Саскачеванщині, а всі зкучкувалися як не в самому Торонті, то все одно десь на Онтарійщині. І лиш періодично поскиглюють, як їх там задовбали китайці та арабці, що виккуповують найбільш канадське місто цілими кварталами...
Мені ще бракувало вишукувати тебе в "Мордокнизі", не кажучи вже про те, щоб вихакувати IP-адресу... Розслабся.
Краще подумай про те, чому Канада так досі й не надала українцям пільгового візового режиму (який у нас серед лохів називають "безвізовим", хоч по-справжньому безвізового режиму ні з ЄС, ні з Шенгенською групою в України немає).
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23.08.2020 03:13 Відповісти

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