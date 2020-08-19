Фирма Кропачева отсудила у "Центрэнерго" 333 миллиона за поставленный уголь

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Центрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 18 марта, которым по иску ООО "Шахтерсктранс" с государственного "Центрэнерго" было взыскано 332,7 млн грн задолженности за поставленный уголь.

Соответствующее решение суд апелляционной инстанции вынес 4 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance

Учредителем ООО "Шахтерсктранс" указан Виктор Медведев, который ранее был прописан в Торезе в одном доме с Виталием Кропачевым.

Также Кропачеву принадлежит обогатительная фабрика "Мирноградская", на которой шахта им. Сургая оплачивала обогащения угля, поставлявшегося затем конечным потребителям через "Шахтерсктранс".

В частности, "Шахтерсктранс" в 2018 году был избран поставщиком угля для государственного "Центренрего".

Кроме поставок угля фирмы Кропачева контролировали и тендеры ГП "Шахта им. Сургая". Крупнейшим тендерным победителем до 2020 года являлось ООО "Сани Украина" (218,66 млн грн. в 2019 году). Ранее крупнейшие подряды получало ООО "Донэнергоэкспорт" (363,30 млн грн. в 2018 году).

НАБУ уже 2 года расследует дело в отношении "Донэнергоэкспорта" и ряда других фирм из группы Кропачева по хищениям на шахтерских тендерах.

Как сообщалось, 3 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил иск ООО "Укрдонинвест Трейдинг" Виталия Кропачева к ПАО "Центрэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,44 млрд грн, в т.ч. 642,5 млн грн – стоимость фактически поставленного угля и 717,3 млн грн – штрафа "за не принятый уголь".