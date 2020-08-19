Министерство инфраструктуры утвердило пятилетний план развития АМПУ

Министерство инфраструктуры утвердилос стратегический план развития ГП "Администрация морских портов Украины" на 2021-2025 годы.

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на нестабильность на внешних рынках, связанную с распространением COVID-19, мы рассчитываем на устойчивое развитие предприятия и рост его основных производственных показателей во взаимодействии с нашими партнерами", – отметил исполняющий обязанности председателя АМПУ Александр Голодницкий.

Ожидается, что реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.

Кроме этого, реализация стратегического плана призвана способствовать поддержанию паспортных характеристик гидротехнических сооружений (акваторий морских портов, причальных сооружений) и содержанию их в надлежащем техническом состоянии для повышения эффективности обслуживания грузопотоков в морских портах.

"Наблюдательный совет принимал активное участие в формировании концепции стратегического плана для преобразования АМПУ в современное акционерное общество, приближение к модели "порт-лендлорд" в соответствии с рекомендациями Всемирного банка и улучшения взаимодействия в рамках портового сообщества. Нашим следующим заданием является обеспечение систематического мониторинга его исполнения и, при необходимости, разработка корректирующих мероприятий", – отметил председатель наблюдательного совета АМПУ Андрей Гайдуцкий.

Благодаря улучшению корпоративного управления и дальнейшему совершенствованию инфраструктуры морских портов до 2025 года АМПУ ожидается обеспечение рентабельности EBITDA на уровне не ниже 15%, рентабельности активов на уровне 8%, а также увеличение объема перевалки на метр причала для всех типов грузов.