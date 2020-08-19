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Кабмин уволил главу Таможенной службы

Кабмин уволил главу Таможенной службы

Кабинет министров на заседании в среду, 19 августа, освободил от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временно возложив обязанности главы ведомства на его заместителя Андрея Павловского.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Кабмин назначил Муратова врио председателя Таможенной службы 24 апреля, уволив с этой должности Максима Нефьодова.

Министо финансов Сергей Марченко тогда анонсировал конкурс на нового главу Таможни, однако в мае заявил, что не будет инициировать смену Муратова.

Увольнения Нефьодова и главы Налоговой службы Сергея Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Главой Налоговой службы Кабмин назначил Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, в последние годы работал в частной компании.

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Клоуны,как не садитесь - вы в министры ,меры и депутаты не годитесь .
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19.08.2020 15:40 Відповісти
Обнаглел, в понедельник выручки в кабмин не сдал.
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19.08.2020 16:03 Відповісти
Что для вас Украина???? Так мне интересно!
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19.08.2020 16:28 Відповісти
Крысиные бега продолжаются.
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19.08.2020 18:27 Відповісти
што апять)) еще не успели назначить как увольняют
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19.08.2020 18:35 Відповісти
"Мы сделали их вместе" Банда Януковича возвращается.
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19.08.2020 18:38 Відповісти
Да, желающих работать в "молодой команде" все меньше, а качество кандидатов все хуже. Кому сегодня из серьезных людей будет интересно с ними связываться? Только ворам и временщикам.
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20.08.2020 01:02 Відповісти
Преступники играют в настоящий взрослый футбол европейского уровня, а ЗЕ - в политический футбол дворового уровня, поэтому победители ясны для всех изначально. Экономикой, как ключевой составляющей, как базисом, никто не занимается, нет даже и тени понимания того, что это нужно делать. Цели у "молодой команды" совсем другие...
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20.08.2020 01:06 Відповісти
А когда ж ею заниматься, если нужно лесников и патриотов успевать гонять, нету времени, понимаешь... Только успевай фиксировать дальнейшее падение всего и вся...
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20.08.2020 01:08 Відповісти

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