Кабмин уволил главу Таможенной службы

Кабинет министров на заседании в среду, 19 августа, освободил от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временно возложив обязанности главы ведомства на его заместителя Андрея Павловского.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Кабмин назначил Муратова врио председателя Таможенной службы 24 апреля, уволив с этой должности Максима Нефьодова.

Министо финансов Сергей Марченко тогда анонсировал конкурс на нового главу Таможни, однако в мае заявил, что не будет инициировать смену Муратова.

Увольнения Нефьодова и главы Налоговой службы Сергея Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Главой Налоговой службы Кабмин назначил Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, в последние годы работал в частной компании.