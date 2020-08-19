"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Одессу и Львов

Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню независимости из Одессы во Львов и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит дополнительные рейсы поезд №224/223 Одесса - Киев. Из Киева отправление запланировано в 8:06 с прибытием в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы – в 11:03 с прибытием в Киев в 20:31.

Поезд №168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова запланировано в 09:40, прибытие в Одессу – в 20:23. В обратном направлении отправление запланировано в 10:16, прибытие во Львов – в 21:05.

В компании напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.