Кабмин вновь попытается разблокировать польский кредит на 100 миллионов евро
Кабинет министров предложит Верховной Раде освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) работы польских подрядчиков по обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капремонту автодорог западного региона.
Как указано в утвержденном 19 августа правительственном законопроекте, соответствующие работы предусмотрены в рамках соглашения с правительством Польши о кредите на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как пояснил министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания, законопроект предполагает применение нулевой ставки НДС временно - на период реализации соглашения между Польшей и Украиной о предоставлении соответствующего кредита.
Это разблокирует реализацию инфраструктурных проектов на пунктах пропуска западного региона Украины.
Как сообщалось, Кабмин уже утверждал схожий законопроект в апреле.
Ожидается, что в рамках кредитного договора, "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская" ), Госпограничная служба – 7 млн евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).
Напомним, в августе 2018 года Кабинет министров одобрил продление до 2020 года сроков действия Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 9 сентября 2015 года.
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