Украина выйдет из соглашений СНГ в сфере авиации

Кабинет министров на заседании в среду, 19 августа, принял проект постановления "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", которым предложено денонсировать международные договоры в рамках СНГ в области гражданской авиации.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно проекту решения Кабмина, речь идет о Договоре о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ, Договоре о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, Договоре о сотрудничестве в организации и проведении спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, Договоре о сотрудничестве с целью обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, Меморандуме о принципах взаимодействия и сотрудничества в отрасли гражданской авиации, а также решении о создании Международного консультативного совета "Радионавигация" в рамках СНГ.

"Стоит отметить, что сегодня субъекты авиационной деятельности Российской Федерации, в том числе пилоты авиации общего назначения, нарушают правила и порядок использования воздушного пространства над территорией АР Крым, несмотря на установление с 22 декабря 2014 года года постоянного запрета на использование воздушного пространства Украины", – напомнил Мокан.

Так, в период с марта 2014 года по сегодняшний день в отношении российских авиакомпаний, нарушающих правила и порядок использования воздушного пространства над территорией Крыма, Госавиаслужбой вынесено более 107 тысячпостановлений о наложении штрафов за правонарушения в области гражданской авиации на общую сумму более 14,5 млрд грн.