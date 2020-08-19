Авиакомпания Windrose получила третий самолет ATR 72-600. ФОТО
Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") получила третий турбовинтовой самолет ATR 72-600 с регистрационным номером UR-RWC.
Об этом говорится в сообщении Windrose в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).
В свой первый коммерческий рейс в составе флота Windrose лайнер выполнит 21 августа.
В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.
Парк Windrose состоит из пяти Airbus A321, одного A320, пяти Embraer 145 и трех ATR 72-600.
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