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Авиакомпания Scandinavian airlines возобновила полеты в Украину

Авиакомпания Scandinavian airlines возобновила полеты в Украину

Авиакомпания Scandinavian airlines (SAS) возобновила регулярные рейсы в Международный аэропорт "Борисполь".

Как сообщает пресс-служба аэропорта, авиакомпания планирует выполнять рейсы из "Борисполя" в международный аэропорт "Осло" с частотой один раз в неделю по вторникам, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, авиакомпания Scandinavian Airlines после 8-летнего перерыва возобновила рейсы в Украину осенью 2019 года.

Scandinavian airlines – мультинациональная авиакомпания, ведущий перевозчик скандинавских стран, базируется в Стокгольме (Швеция), принадлежит SAS AB. Член-основатель Star Alliance.

Автор: 

авіація (2263) Бориспіль (700) авіасполучення (2507)


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