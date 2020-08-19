Авиакомпания Scandinavian airlines возобновила полеты в Украину
Авиакомпания Scandinavian airlines (SAS) возобновила регулярные рейсы в Международный аэропорт "Борисполь".
Как сообщает пресс-служба аэропорта, авиакомпания планирует выполнять рейсы из "Борисполя" в международный аэропорт "Осло" с частотой один раз в неделю по вторникам, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, авиакомпания Scandinavian Airlines после 8-летнего перерыва возобновила рейсы в Украину осенью 2019 года.
Scandinavian airlines – мультинациональная авиакомпания, ведущий перевозчик скандинавских стран, базируется в Стокгольме (Швеция), принадлежит SAS AB. Член-основатель Star Alliance.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль