НБУ обязал банки информировать клиентов о кредитных лимитах

Национальный банк Украины утвердил требования о раскрытии банками полной информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, в том числе о предоставлении банками полной информации о кредитных лимитах банковских карточек клиентов. Требования вступают в силу с 1 сентября 2020 года

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"С 1 сентября 2020 года заработают требования регулятора к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков. Среди прочего банки будут обязаны четко информировать клиентов в sms-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карточки", - сказано в сообщении.

Также банки будут обязаны своевременно сообщать своим клиентам об установлении, увеличение или уменьшение кредитных лимитов путем sms-информирования или другими каналами коммуникаций, которые выбрал клиент.

Эти и другие требования предусмотренные постановлением правления Национального банка Украины от 14 мая 2020 года №62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг".