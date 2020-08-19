Авиакомпания МАУ отменила большинство рейсов в Европу из-за карантина

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) обновила программу полетов на начало осени, с учетом эпидемиологических ограничений стран Шенгенской зоны и других стран мира.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений в сентябре отменен ряд рейсов в страны ЕС и Грузию, передает БизнесЦензор.

В частности, перевозчик отменил рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD), Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву (WAW).

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS):

с 3 сентября з Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев – по вторникам, пятницам и воскресеньям;

с 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам;

начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам (АMS) - Киев, Киев - Лондон (LGW) - Киев, Киев - Париж (CDG) - Киев, Киев - Ницца (NCE) - Киев, Киев - Милан ( MXP) - Киев, Киев - Дубай (DXB) - Киев, Киев - Каир (CAI) - Киев, Киев - Мюнхен (MUC) - Киев, Киев - Баку (GYD) - Киев, Киев - Стамбул (IST) - Киев, Одесса - Стамбул (IST) - Одесса, Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев, Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса, Киев - Ереван (EVN) – Киев, Киев - Мадрид (MAD) - Киев.

Изменения частот произойдут на следующих маршрутах:

Киев - Амстердам (AMS) - Киев – оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

Киев - Лондон (LGW) - Киев – рейс планируется 2 сентября;

Киев - Каир (CAI) - Киев – по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам;

Киев - Дубай (DXB) - Киев – добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

Киев - Баку (GYD) - Киев – каждую среду и воскресенье. Возвращение в Киев по понедельникам и четвергам;

Киев - Париж (CDG) - Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Киев - Стамбул (IST) - Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

"Авиакомпания планирует постепенное восстановление и расширение своей сетевой модели. Соответственно, со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков, Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр, Киев - Харьков (HRK) - Киев, Киев - Днепр (DNK) - Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев - Милан (MXP) - Киев", – отмечается в сообщении.