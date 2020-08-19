"Нафтогаз" намерен оптимизировать общие расходы по активам в Египте

Для эффективного развития активов группы "Нафтогаз" в Египте в первую очередь необходимо ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert, а также ускорить реализацию основных инфраструктурных проектов.

Вопрос обсуждался на ежегодном собрании акционеров Petrosannan Company, общей компании оператора "Нафтогаз Украины" и і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), которое состоялось в Каире, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего планируется ввести систему поддержки пластовых давлений путем заводнения нефтяных залежей, а также заменить арендованное оборудование на собственное. Важный акцент будет делаться на улучшении основных экономических показателей. Для этого запланировано пересмотреть условия контрактов с подрядными организациями и провести работу по снижению операционных, административных и других расходов", - сказано в сообщении "Нафтогаза".

Первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома напомнил, что правление и наблюдательный совет компании поставили четкое задание - развитие активов в Египте.

"Мы должны эту задачу качественно выполнить. Это направление, и, особенно, улучшение финансово-экономических показателей проекта - наши приоритеты", - отметил он.

На собрании также были утверждены результаты деятельности Petrosannan Company за 2019/2020 финансовый год и план на 2020/2021 финансовый год.

Кроме того, представители "Нафтогаза" провели отдельную встречу с главой правления компании GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Company) Аля Абдель Фаттах Касем Ель Баталем, партнером по концессионным соглашениям по нефтегазовой разведке и разработке на территориях Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth Восточной пустыни. Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и возможность разработки новых концессионных территорий в Египте.

Для организации слаженного сотрудничества всех заинтересованных сторон по действующим и будущими проектами "Нафтогаза" в Египте Перелома также встретился с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик Эль Муллой.

"Я бы хотел отметить конструктивную позицию всех сторон во время этой встречи. Министр заверил, что "Нафтогаз" является очень важным инвестором для Египта. Он также отметил, что и министерство, и египетские партнеры из концессионных соглашений поддерживают все инициативы "Нафтогаза", направленные на повышение эффективности инвестиций, и дал соответствующие поручения", - сообщил Перелома.

Стороны договорились поддерживать связь для координации дальнейших действий.