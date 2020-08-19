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Минздрав подготовил все документы для перераспределения средств для работы eHealth

Минздрав подготовил все документы для перераспределения средств для работы eHealth

Министерство здравоохранения подготовило необходимые документы для перераспределения 7,1 млн грн для дофинансирования системы eHealth, передало на согласование в бюджетный комитет парламента.

Об этом  сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр подписал все документы для перераспределения бюджетных средств в сумме 7,1 млн грн. Этого достаточно, чтобы система работала стабильно и когда осенью будут сезонные нагрузки, мы сможем увеличить ее мощности", - сказал Кучер.

Замминистра подчеркнул, что центральный компонент системы eHealth удалось стабилизировать.

"Мы стабилизировали работу центрального компонента eHealth: увеличили технологические мощности путем отключения некоторых сервисов, перенесли тестовую среду, на которой тестировалась работа нового функционала, на другой облачный сервис, что позволило снизить нагрузку на систему. НСЗУ в своем бюджете изыскала дополнительные средства для перераспределения. Таким образом, мы договорились с дата-центром об увеличении мощностей. Скорость обработки запроса возросла в пять раз", - сказал он.

Автор: 

МОЗ (1447) фінансування (2066) електронна система (184)


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