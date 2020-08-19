Кабмин исключил аэропорт Винницы из целевой программы развития аэропортов

Кабинет министров Украины внес изменение в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, увеличив финансирование строительства Одесского аэропорта, а также включив в нее аэропорт "Мукачево" и исключив международный аэропорт "Винница".

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 19 августа с учетом доработки в трехдневный срок по просьбе Министерства финансов по согласованию мероприятий по программе с наличествующими ресурсами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Мининфраструктуры в ходе доработки документа внести необходимость учитывать доступность аэропортовых комплексов и сооружений для маломобильных групп населения.

Указанным решением правительство утвердило увеличение финансирования программы строительства и введения в эксплуатацию аэродромного комплекса международного аэропорта "Одесса" на 117,51 млн грн в 2020 году.

Наряду с этим Кабмин включил в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года задачи по проектированию и строительству аэропорта "Мукачево", на что планируется выделить 30 млн грн в 2020 году.

В пояснительной записке к документу указывается, что источником финансирования проектирования терминального комплекса и инфраструктуры аэропорта "Мукачево" являются средства инвестора.

Кабмин также исключил международный аэропорт "Винница" из перечня объектов, на которые предполагалось выделение госфинансирования по Государственной целевой программе развития аэропортов до 2023 года.

Как отмечается в сравнительной таблице к проекту постановления, финансирование реконструкции аэродрома аэропорта "Винница" в 2019 году не осуществлялось, а в соответствии с отдельным поручением замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка от 4 сентября 2019 года было принято решение по поиску для этого проекта других источников финансирования.

В свою очередь мэр Винницы считает, что такое решение означает полную остановку реализации проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, который был полностью готов еще осенью 2019 года, при том что Винница подготовила проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу и получившую разрешение на реконструкцию аэропорта. Город вложил в подготовительные работы в рамках проекта не менее 10 млн грн из бюджета громады. В частности, средства были направлены на поддержку аэропорта с осени прошлого года, когда он объявил о закрытии на реконструкцию.

По информации мэрии Винницы, в рамках проекта также был проведен тендер через ProZorro по международной процедуре. По его результатам заключен контракт на два года с победителем, подрядчик сделал свой гарантийный взнос и уже должен был приступать к реконструкции аэродрома.