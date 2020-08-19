ЕБА призвала перейти на безналичный расчет за питание в школах

Европейская бизнес-ассоциация призывает внедрить безналичный расчет за питание в школах, закрепив на государственном уровне возможность альтернативного способа расчета в учебных заведениях.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передает БизнесЦензор.

"В мае 2020 года Европейская бизнес-ассоциация обратилась в МОН и МОЗ с предложениями ввести возможность безналичного расчета как альтернативный способ оплаты за питание во всех образовательных учреждениях, ведь сейчас эта возможность существует только в части учебных учреждений", - сказано в сообщении.

"Сообщество приветствует готовность госорганов к открытому диалогу для усовершенствования системы питания в украинских школах с учетом предложения бизнеса. Надеемся, к концу года ребенок в каждой школе будет иметь возможность при необходимости насчитаться за питание", - указала ассоциация в релизе.

В соответствии с договоренностями, в этом году должны быть утверждены нормы и порядок организации питания учеников и методология закупок в сфере организации питания в учебных заведениях, указала ЕБА.

Эксперты ассоциации принимают участие в разработке проектов этих нормативно-правовых актов.