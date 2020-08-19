"Центрэнерго" направило на погашение задолженности перед госшахтами 216 миллионов

ПАО "Центрэнерго" направило 216 млн грн на погашение задолженности перед государственными шахтами за поставленное ими топливо.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, деньги перечислены 19 августа из тех средств, которые удалось выручить от продажи на прошлой неделе около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.

Согласно сообщению, до конца августа компания намерена полностью закрыть долги перед госшахтами, уплатив в конечном итоге в августе свыше 400 млн грн.

Как сообщалось, 17 августа пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что 14 августа генкомпания обратилась в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены, указав на заключение контракта с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/тонна без НДС. В "Центрэнерго" указали, что снижение цены закупки угля необходимо для выведения предприятия из финансово-экономического кризиса.

Ранее государственный "Ощадбанк" отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомпания договорится о кредитовании госбанков в размере 1,3 млрд грн.

"Центрэнерго" в июле 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.

По данным Украинской энергетической биржи, "Центрэнерго" 14 августа продало на ее аукционе по двусторонним договорам 4,638 млн МВт-ч пиковой нагрузки с периодом поставки 1 октября-31 декабря 2020 года. Из них 2,016 млн МВт-ч были проданы по цене 1221,6 грн/МВт-ч, 2,62 млн МВт-ч – по цене 955,7 грн/МВт-ч. Сумма продажи составила почти 5 млрд грн.